Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Diebstahl aus Baucontainer

Steinheim (ots)

In Steinheim ist in der Nacht zu Mittwoch, 4. Mai, in einen Baucontainer eingebrochen und eine Rüttelplatte entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Container stand in einer Seitenstraße der Billerbecker Straße, gegenüber der Annette-Von-Droste-Hülshoff-Straße. Er wurde am Dienstag gegen 17 Uhr verschlossen und der Einbruch am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr festgestellt. Unbekannte stahlen eine Rüttelplatte, die sie mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportierten. Der Wert der Rüttelplatte wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sich unter der 05271/962-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /ell

