POL-SE: Elmshorn - Baggerschaufel gestohlen

Bad Segeberg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf den gestrigen Dienstag (10.01.2023) versucht, in den Kiosk am Bahnhofsplatz in Tornesch einzudringen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20:00 und 03:00 Uhr. Der/die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Entsprechend wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich des ...

