Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: VU-Flucht

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Der PKW des Geschädigten stand abgeparkt vom 02.11.2022 19:20 Uhr bis zum 03.11.2022 12:00 Uhr in einer markierten Parkfläche vor einem Anwesen in der Langenstrichstraße im Bereich Hausnummer 6 in Neunkirchen. Der Unfallverursacher befuhr die Langenstrichstraße in unbekannte Richtung und touchierte hierbei die fahrerseitige Fronstoßstange und den Frontkotflügel des Geschädigten. Es entstand Sachschaden am PKW des Geschädigten. Infolge hat sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Näheres ist zum Fahrzeug und dem Unfallverursacher derzeit nicht bekannt. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

