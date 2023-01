Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Potsdamer Straße 12.01.2023, 08.40 Uhr - 18.50 Uhr

Schmuck und Bargeld in noch festzustellendem Wert haben Unbekannte bei einem Weinbruch in eine Wohnung in der Potsdamer Straße erbeutet. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagmorgen 08.40 Uhr und Donnerstagabend 18.50 Uhr.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Überwindung einer hölzernen Einfriedung auf das Gartengrundstück der tatbetroffenen Wohnung. Nachdem sie sich auf die dazugehörige Terrasse begeben haben, öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in die dahinterliegenden Räumlichkeiten.

Auf der Suche nach sich lohnender Beute entwendeten sie Bargeld und Schmuck und verließen danach scheinbar unerkannt den Ort des Geschehens.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

