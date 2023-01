Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrerin übersehen - 47-Jährige schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Saarstraße

12.01.2023, 07.58 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pedelc-Fahrerin ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Saarstraße.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand und Aussagen von Beteiligten wollte gegen 07.58 Uhr ein 41 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Wolfsburg mit seinem VW Bora von einem Gemeinschaftsparkplatz an der Saarstraße auf die selbige einbiegen. Hierbei übersah er eine 47 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Saarstraße aus Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße kommend in Richtung Goethestraße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Radfahrerin, wobei die 47-Jährige auf die Fahrbahn stürzte und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog.

Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde.

Um den Verkehrsunfall genau rekonstruieren zu können, bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen des Ereignisses beim 7. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg melden. Telefon 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell