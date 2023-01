Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betrunken Unfall verursacht

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagmorgen auf der Zeppelinstraße einen Unfall verursacht. Der 60-Jährige fuhr gegen 8 Uhr mit einem VW Golf von Singen in Richtung Rielasingen. Kurz nach einem Obststand kam der Mann mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Verkehrsteiler und zwei darauf stehende Schilder. Anschließend setzte er seine Fahrt bis zu seiner Arbeitsstelle fort, von wo aus er schließlich die Polizei informierte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 60-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 2,8 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem behielten die Beamten seinen Führerschein ein. Der 60-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten.

