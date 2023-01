POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden Schild "Gräfliche Seedomäne"

Stockach, Mühlingen (ots) - Zu zwei versuchten WhatsApp Betrügen ist es am Dienstagmorgen in Mühlingen und Stockach gekommen. Ein Mann und eine Frau erhielten in den Morgenstunden WhatsApp-Nachrichten von einer ihnen unbekannten Nummer in denen sich die Betrüger als deren Töchter ausgaben. Mit der Behauptung, dass das die neue Nummer des Kindes sei und der Bitte ...

