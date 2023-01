POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Diebstahl aus Auto

Radolfzell (ots) - Mehrere hundert Euro Schaden haben unbekannte Sprayer an der Hauswand eines Anwesens in der Lohmühlenstraße verursacht. Die Täter sprühten in der Nacht auf Sonntag, im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 11 Uhr, ein Graffiti an die Hauswand neben der Eingangstür. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Verursacher erbittet das Polizeirevier ...

