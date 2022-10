Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L580, Leuste/ Wild im Berufsverkehr auf der Straße: Unfallzahlen senken

Coesfeld (ots)

An der L580 in Leuste hat die Polizei Coesfeld am Mittwoch (26.10.22) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 5 Uhr und 9 Uhr ging es in diesem Jahr erneut um die Senkung der Wildunfallzahlen. Dazu gehöre es auch, mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren, wie Thomas Eder, ranghöchster Polizist im Kreis, sagt.

Von 620 gemessenen Fahrzeugen waren 13 schneller als die erlaubten 80 Stundenkilometer, die an der Stelle der Landstraße gelten. Der morgendlich schnellste rauschte mit 103 km/h durch die Messstelle, was nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 60 Euro für den Fahrer bedeutete.

Auf das Jahr gesehen gibt es im Oktober auffällig hohe Wildunfall-Zahlen. Thomas Eder erläutert, dass das Wild derzeit auf Wohnungssuche ist. "Die Felder sind geerntet. Dadurch sucht das Wild sich neue Unterkünfte und überquert dabei häufiger als sonst die Straßen." Am häufigsten passieren Unfälle am Morgen und am frühen Abend, wenn aufgrund der kürzer werdenden Tage der Berufsverkehr in die Dämmerung fällt.

Aus seiner langjährigen Polizeiarbeit weiß er, dass Wildunfälle meist weder für Mensch noch Tiere glimpflich enden. "Verletzte Tiere quälen sich oft bis zum Tode. Für den Fahrer eines Unfallfahrzeugs ist der Zusammenstoß mit Schäden, Schock und möglichen Verletzungen verbunden."

Um Wildunfälle zu reduzieren, braucht es verschiedene Akteure, die zusammenarbeiten, wie Thomas Eder sagt. "Erfolgversprechend sei daher nur ein Ansatz, der die Jägerschaft, die Landwirtschaft, die Straßenbaulastträger, die Forstwirtschaft, die Straßenverkehrs- und die Jagdbehörde sowie den Naturschutz mit ins Boot nimmt. Franz-Josef Schulze Thier von der Kreisjägerschaft Coesfeld begrüßt die Zusammenarbeit mit der Polizei und weiteren Akteuren. Er begleitete die Polizisten am Mittwochmorgen. "Wir haben hoffentlich Leute für das Thema sensibilisieren können."

Die Maßnahme soll bei allen Verkehrsteilnehmern im besten Fall auch eine Verhaltensänderung herbeiführen, wie Thomas Eder sagt. Link zur Wildunfall-Karte von Kreis Coesfeld und Polizei: https://coesfeld.polizei.nrw/artikel/wildunfaelle-im-kreis-coesfeld

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell