Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte besprühen Hauswand

Radolfzell (ots)

Mehrere hundert Euro Schaden haben unbekannte Sprayer an der Hauswand eines Anwesens in der Lohmühlenstraße verursacht. Die Täter sprühten in der Nacht auf Sonntag, im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 11 Uhr, ein Graffiti an die Hauswand neben der Eingangstür. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Verursacher erbittet das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell