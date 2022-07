Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) - Blaues Auge nach Schlägerei (17.07.2022)

(Radolfzell am Bodensee/Landkreis Konstanz) (ots)

Ein geschwollenes Auge und eine Platzwunde sind die Bilanz einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen um 00.12 Uhr in der Karl-Wolf-Straße, in Höhe der Bahnhofsunterführung, zugetragen hat. Eine Personengruppe um einen 27-Jährigen traf dort auf eine andere Personengruppe. Im weiteren Verlauf bekamen sich die Personen in die Haare. Durch einen Faustschlag aus der gegnerischen Gruppe heraus zog sich der 27-Jährige ein geschwollenes Auge und eine Platzwunde zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Bei dem Schläger soll es sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann, ca. 180 Zentimeter groß mit schlanker Statur und kurzen braunen Haaren, gehandelt haben. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise erbittet sich die Polizei in Radolfzell unter der Telefonnummer 07732/950660 (AM).

