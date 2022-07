Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Radfahrer verletzt in Klinik

Am Donnerstag stießen in Biberach zwei Räder zusammen.

Kurz vor 9 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Fahrrad samt Anhänger in der Schwanenstraße in Richtung Ehinger-Tor-Platz. An dessen Einmündung hielt der 40-Jährige an um einem Auto die Vorfahrt zu gewähren. Dies bemerkte der hinter ihm radelnde 18-Jährige offensichtlich zu spät und fuhr in den Anhänger des 40-Jährigen hinein. Dadurch stürzte der 40-Jährige von seinem Rad und erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden am Fahrrad des 40-Jährigen auf mehrere hundert Euro. Auf den 18-jährigen Verursacher kommt nun eine Anzeige zu.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

