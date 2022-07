Ulm (ots) - Die Täter hebelten zwei Türen in der Straße Im Grund auf. So gelangten sie in die Keller der Anwohner des Mehrfamilienhauses. Auf ihrer Suche nach Brauchbarem fanden sie Werkzeuge und machten diese zu ihrer Beute. Dann flüchteten sie. Die Polizei Wiblingen nahm die Ermittlungen auf und sucht nun die ...

mehr