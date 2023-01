POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Scheibe an Lebensmittelgeschäft eingeworfen

Konstanz (ots) - Ein Radfahrer hat am Montagabend im Bereich Klein Venedig einen Autofahrer mit Pfefferspray angegriffen. Gegen 18.30 Uhr war ein 51-jähriger Autofahrer auf der Hafenstraße in Richtung Klein Venedig unterwegs. Im Bereich der Busparkplätze kam dem Autofahrer ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegen. In der Folge gerieten die beiden Männer ...

