Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer greift Autofahrer mit Pfefferspray an

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer hat am Montagabend im Bereich Klein Venedig einen Autofahrer mit Pfefferspray angegriffen. Gegen 18.30 Uhr war ein 51-jähriger Autofahrer auf der Hafenstraße in Richtung Klein Venedig unterwegs. Im Bereich der Busparkplätze kam dem Autofahrer ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegen. In der Folge gerieten die beiden Männer aufgrund des Fahrverhaltens des Radlers in Streit. Als der 51-Jährige daraufhin aus dem Auto ausstieg, sprühte ihm der Unbekannte unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete er mit einem silbernen Fahrrad in die Schweiz. Sowohl der 51-Jährige, als auch seine 21 Jahre junge Beifahrerin erlitten durch das Pfefferspray Verletzungen und mussten durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Zu dem unbekannten Radfahrer liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: ca. 175-180 Zentimeter groß, ca. 45 Jahre alt, kräftige (untersetzte) Statur und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Radfahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

