Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der Landesstraße 30 (L 30) im Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots)

Am 17.07.2022 gegen 03:30 Uhr kam es auf der L 30, Höhe Bartmannshagen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge Personen- und Sachschaden entstand. Ein 27jähriger deutscher Dacia-Fahrer befuhr die L 30 aus Richtung Bartmannshagen in Richtung Grimmen. Hinter einer Rechtskurve kam er mit seinem PKW nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Straßenbaum. In der weiteren Folge überschlug sich sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem weiteren Baum. Im Anschluss kam der Dacia auf dem angrenzenden Radweg wieder auf den Rädern zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer Gesichtsverletzungen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beim Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille ergab. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Am PKW Dacia entstand ein Sachschaden von ca. 5000,-Euro, an Bäumen und Bankette ein Sachschaden von ca. 1000,-Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit, er wurde in eigener Zuständigkeit des Fahrzeugführers geborgen. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

