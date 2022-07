POL-PDNW: Sicher in den Urlaub - Die Polizei schaut aufs Gewicht

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sicher in den Urlaub - Die Polizei schaut aufs Gewicht

Die Gefahr, die von falsch beladenen oder gar überladenen Campingfahrzeugen ausgeht, wird häufig unterschätzt. Die Fahrstabilität überladener Fahrzeuge nimmt ab, sie drohen in Kurven ausbrechen und ihr Bremsweg verlängert sich. Aus diesem Grunde kontrollierten Beamte des Schwerverkehrskontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Rheinpfalz / Polizeidirektion Neustadt am Sonntag, 24.07.2022, pünktlich zu Ferienbeginn im Land den Ferienreiseverkehr mit Schwerpunkt Überladung auf der BAB 61. Die Beamten gaben Hinweise zur korrekten Sicherung des mitgeführten Gepäcks. 50 Fahrzeuge - vornehmlich Wohnmobile und Wohnwagengespanne - wurden auf ihrem Weg in oder aus dem Urlaub gewogen. Bei 14% der Kontrollen wurde ein überhöhtes Gewicht festgestellt - glücklicherweise jedoch nie mehr als 20% über dem zulässigen Gesamtgewicht. Nach Behebung der Mängel konnten alle Reisenden ihre Fahrt fortsetzen. Selbst unter den beanstandeten Verkehrsteilnehmern herrschte größtes Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen - schließlich ist das Wichtigste am Urlaub neben einer erholsamen Zeit auch sicher ans Ziel und wieder nach Hause zu kommen.

