Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Sturz verletzt

Radolfzell (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Sturz auf der Gnadenseestraße am Montagmittag Verletzung erlitten. Ein 64-jähriger Mann war mit einem Pedelec auf der Gnadenseestraße in Richtung Riedweg unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes am Sportplatz Markelfingen überholte der Radler einen vor ihm fahrenden Opel Corsa einer 62-Jährigen die zeitgleich nach links auf den Parkplatz abbog. Der 64-Jährige konnte eine Kollision mit dem Auto durch eine Vollbremsung gerade noch verhindern, kam dadurch jedoch zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand durch den Sturz Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell