POL-KN: (Konstanz) 53-Jähriger leistet erste Hilfe und wird zum Lebensretter

Konstanz (ots)

Ein Mann hat am Sonntagnachmittag erste Hilfe geleistet und so ein Leben gerettet. Ein 80-Jähriger war gegen 15 Uhr an der Seestraße spazieren. Im Bereich des Yachthafens kippte der 80-Jährige plötzlich unvermittelt um und blieb reglos auf dem Boden liegen. Ein in der Nähe auf einer Bank sitzender 53-Jähriger leistete sofort erste Hilfe bei dem bewusstlosen Mann. Bis zum Eintreffen eines Arztes führte er die Herzdruckmassage durch und rettet dem 80-Jährigen so das Leben.

