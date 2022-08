Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220817 - 0927 Frankfurt-Polizeipräsidium: Save the Date - der "Hessische Polizeisommer" kommt nach Frankfurt!

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

(hol) In weniger als drei Wochen ist es soweit: Am Sonntag, den 04. September 2022, findet eine weitere Veranstaltung der Reihe "Hessischer Polizeisommer" statt, diesmal am Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger werden herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und so mehr über die Arbeit der Polizei im Allgemeinen und den Beruf im Besonderen zu erfahren.

Die Veranstaltung beginnt um 13:00 Uhr. In der Zeit bis 18:00 Uhr gibt es auf dem

Außengelände des Polizeipräsidiums Frankfurt, Adickesallee 70, 60322 Frankfurt,

für Jung und Alt vielfältige Programmpunkte. Egal ob Kind oder Senior, alle sollen an diesem Tag endlich wieder die Chance haben, ihre Polizei besser kennenzulernen. Eine umfangreiche Ausstellung polizeilicher Einsatzfahrzeuge, zahlreiche Informationsstände sowie spektakuläre Vorführungen verschiedener Einheiten erwarten die Gäste.

Lust auf mehr?

Dann besuchen Sie unseren Internetauftritt unter

https://k.polizei.hessen.de/1207246380

und verschaffen Sie sich einen detaillierten Überblick über das Veranstaltungsprogramm, die unterschiedlichen Stände und Angebote sowie die sinnvollsten Anreisemöglichkeiten. Natürlich wird auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Wir freuen uns auf Sie und hoffen auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell