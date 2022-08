Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220817-0926 Frankfurt-Niederursel: Schussabgabe im Martin-Luther-King Park

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag, den 16. August 2022, gegen 21:30 Uhr, durchschlug ein Projektil die Wohnzimmerscheibe einer 70-Jährigen. Die 70-jährige Mieterin einer Wohnung im Hammarskjöldring saß in den Abendstunden im Wohnzimmer ihrer Wohnung, das zum Martin-Luther-King Park liegt. Plötzlich hörte sie einen Schuss und ihr Fensterrahmen wurde von einem Gegenstand durchschlagen. Als sie sich die Sache näher ansah, fand sie ein Projektil auf ihrem Wohnzimmerboden, woraufhin sie die Polizei verständigte. Die Polizei entsandt ein Großaufgebot an Kräften in die Gegend und führte zahlreiche Personenkontrollen durch, konnte jedoch weder den Schützen noch die Waffe ausfindig machen.

Die Mieterin blieb bei der Schussabgabe unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell