Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Mühlingen, Lkr. Konstanz) WhatsApp-Betrüger gescheitert

Stockach, Mühlingen (ots)

Zu zwei versuchten WhatsApp Betrügen ist es am Dienstagmorgen in Mühlingen und Stockach gekommen. Ein Mann und eine Frau erhielten in den Morgenstunden WhatsApp-Nachrichten von einer ihnen unbekannten Nummer in denen sich die Betrüger als deren Töchter ausgaben. Mit der Behauptung, dass das die neue Nummer des Kindes sei und der Bitte um Überweisung eines Geldbetrages für eine offene Rechnung, versuchten die Betrüger die Angeschriebenen zur Überweisung von Geld zu drängen. Beide erkannten die Betrugsabsicht und nahmen direkt Kontakt zu ihren "echten" Töchtern auf.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Lassen Sie sich niemals dazu überreden, schnell und ohne Nachfrage Geld zu überweisen. Rufen Sie ihre angeblichen Familienangehörigen zurück oder bitten um eine Sprachnachricht. Eine weitere, gute Möglichkeit, sich vor diesen Betrugsmaschen zu schützen, ist die Vereinbarung eines Kennworts mit den Familienangehörigen. Bei Erhalt einer Nachricht oder eines Anrufs mit der Bitte um Geld wird das vereinbarte Kennwort abgefragt und der Absender kann sich damit bestätigen, oder aber der Betrug fliegt auf, bevor Zahlungen getätigt worden sind!

Ergänzende Hinweise gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

