POL-WOB: Pkw in Brand gesetzt - Polizei fahndet nach zwei Tätern

Königslutter (ots) - Königslutter, An der Stadtmauer 06.01.2023, 16.00 Uhr bis 07.01.2023, 11.19 Uhr 08.01.2023, 16.30 Uhr bis 18.40 Uhr Unbekannte Täter schlugen zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen sowie am Sonntagnachmittag in der Straße An der Stadtmauer in Königslutter bei zwei geparkten Fahrzeugen ...

mehr