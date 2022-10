BPOLI KLT: Fahndungskontrollen der Bundespolizei führen zu mehreren Feststellungen

Dennheritz (ots) - In der vergangenen Nacht überfuhr ein zwischen Meerane und Glauchau verkehrender Güterzug einen im Gleis befindlichen hölzernen Stuhl in der Ortslage Dennheritz. Die Meldung erreichte die Bundespolizei gegen 22:40 Uhr. Aufgrund glücklicher Umstände wurde niemand verletzt, auch am Zug gab es keine Schäden. Ein Nahverkehrszug verspätete sich wegen des Vorfalls um 14 Minuten. Die Bundespolizei ...

mehr