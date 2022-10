BPOLI KLT: Fahndungstreffer an der Autobahn

Bad Brambach (ots) - Ein in Cloppenburg entwendeter Audi Q 7 konnte am vergangenen Wochenende in Karlovy Vary wieder aufgefunden werden. Dieser Fahndungserfolg ist das Ergebnis polizeilicher Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Einer Streife der Bundespolizei bemerkte das Fahrzeug am vergangenen Samstag gegen 09:50 Uhr auf der B 92 am ehemaligen Grenzübergang ...

