Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Fahndungserfolg durch grenzüberschreitende Polizeizusammenarbeit

Bad Brambach (ots)

Ein in Cloppenburg entwendeter Audi Q 7 konnte am vergangenen Wochenende in Karlovy Vary wieder aufgefunden werden. Dieser Fahndungserfolg ist das Ergebnis polizeilicher Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg.

Einer Streife der Bundespolizei bemerkte das Fahrzeug am vergangenen Samstag gegen 09:50 Uhr auf der B 92 am ehemaligen Grenzübergang Schönberg im Gegenverkehr, als es in Richtung Tschechien fuhr. Eine durchgeführte Fahndungsabfrage des Kennzeichens ergab, dass der Pkw kurz zuvor in der niedersächsischen Stadt entwendet worden war.

Über eine deutsch-tschechische Verbindungsstelle erfolgte daraufhin eine Information an tschechische Behörden. Rund eine Stunde später fanden diese den Wagen am Flugplatz Karlovy Vary verlassen vor. Später gelang es der tschechischen Polizei noch, einen 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen festzunehmen, der als dringend tatverdächtig für diesen Diebstahl gilt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Polizei in Cloppenburg.

