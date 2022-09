BPOLI KLT: Schleusung festgestellt

Plauen (ots) - Ein 16-Jähriger widersetzte sich am gestrigen Sonntagvormittag auf dem oberen Bahnhof in Plauen polizeilichen Maßnahmen und verletzte dabei zwei Bundespolizistinnen. Beide konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Ausgangspunkt des Einsatzes war die Meldung von Bahnmitarbeitern, wonach sich in einem Regionalexpress aus Dresden kommend eine hilflose Person befände. Im Zug trafen die Einsatzkräfte eine ...

mehr