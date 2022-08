BPOLI KLT: 16-Jähriger verletzt Polizistinnen

Klingenthal (ots) - Zeugenaufruf in Zusammenhang mit einer sexuellen Belästigung (am 30.06.2022 in einem Reisezug der Erzgebirgsbahn von Johanngeorgenstadt nach Schwarzenberg) Am Donnerstag, den 30.06.22, kam es in einer Regionalbahn zwischen Johanngeorgenstadt und Schwarzenberg zur sexuellen Belästigung einer achtzehnjährigen deutschen Staatangehörigen durch einen ...

mehr