POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, der Polizei Hagen und der Polizei des Märkischen Kreises: Neugeborenes in Lüdenscheid tot aufgefunden

Am Dienstag (21.06.2022) wurde im Keller eines Wohnhauses in Lüdenscheid ein Neugeborenes tot aufgefunden. Das weibliche Baby wurde versteckt abgelegt. Aufgrund des Verdachts eines möglichen Tötungsdelikts ermittelt eine Mordkommission der Polizei Hagen. Die 43-jährige Mutter des Kindes wurde nach dem Fund der Leiche vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. In einer Obduktion konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob das Mädchen lebend geboren wurde oder nicht. Die 43-Jährige wurde am Mittwoch mangels eines dringenden Tatverdachts von der Polizei entlassen. Die Ermittlungen zum Tod des Babys dauern an. Weitere Auskünfte werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben. (arn)

