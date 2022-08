BPOLI KLT: Schleusung aufgedeckt

Plauen (ots) - Ein alkoholisierter 63-Jähriger störte am gestrigen Dienstagabend den Zugbetrieb auf der Sachsen-Franken-Magistrale bei Plauen und verursachte dadurch die Verspätung zweier Züge um insgesamt 38 Minuten. Der wohnsitzlose deutsche Staatsangehörige hatte kurz vor 22:00 Uhr in einem in Richtung Hof verkehrenden Regionalexpress missbräuchlich die Tür-Notöffnung betätigt und damit den Zug am Haltepunkt ...

mehr