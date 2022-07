Moers (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die eine Unfallflucht beobachtet haben. Am 04.07. gegen 12.15 Uhr war ein unbekannter Autofahrer auf der Kamper Straße mit einem mehrachsigen Anhänger unterwegs. Ungefähr in Höhe der Hausnummer 105 löste sich von einer Achse des Anhängers ein Reifen und schleuderte in den Gegenverkehr. Ein schwarzer Mitsubishi Outlander ist dabei im Frontbereich deutlich beschädigt worden. ...

