Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht mit deutlichem Sachschaden, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Speyer (ots)

Am 09.03.2023 zwischen 9 Uhr und 9:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Kia ProCeed, der in einer Parklücke am linken Fahrbahnrand der Straße "Im Geißhorn" auf Höhe einer Kurve geparkt war. Der Kia trug einen tiefen Streifschaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite davon. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 5.000 Euro.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise von Augenzeugen oder Personen, die Tatverdächtige bzw. das verursachende Fahrzeug benennen können. Meldungen bitte an: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell