POL-DU: Stadtgebiet: Kripo berät zum Einbruchschutz via Video-Konferenz

Duisburg (ots) - Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete am Freitagabend (2. Dezember, 17:15 Uhr) zwei Männer bei einem Diebstahl in einem Supermarkt an der Straße Auf dem Damm. Der 51-Jährige sah, wie die beiden Universal-Akkus in ihren Rucksäcken verstauten und an der Supermarktkasse nur die Lebensmittel aus ihrem Einkaufswagen bezahlten. Der Detektiv sprach ...

