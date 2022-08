Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Zeugen gesucht zu Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr befuhr eine 78-jährige Renault-Lenkerin die Landesstraße 1141 von Markgröningen in Richtung Unterriexingen. Da die Geschwindigkeit in einem Streckenabschnitt mittels Verkehrszeichen auf 70 km/h begrenzt wird, bremste sie ihr Fahrzeug stark ab. Drei nachfolgende Motorradfahrer mussten dadurch stark abbremsen, wobei eine 21-jährige Piaggio-Lenkerin zu Fall kam. Die beiden anderen Motorradlenker konnten noch rechtzeitig abbremsen und wurden in den Unfall nicht verwickelt. Die 21-jährige Krad Lenkerin zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 3.000 Euro. Hinter den Motorrädern fuhr ein bislang unbekannter Zeuge mit einem dunklen Daimler Van. Der Fahrer des dunklen Vans sowie weitere Personen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Tel.: 0711 68690 in Verbindung zu setzen.

