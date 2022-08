Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Putzmaschine fängt Feuer in Lebensmittelmarkt

Ludwigsburg (ots)

Mitarbeitende eines Einkaufsmarkts in der Benzstraße bemerkten am Samstagmorgen gegen 07.10 Uhr starke Rauchentwicklung aus einer im Markt abgestellten Putzmaschine. Unmittelbar nach der Feststellung geriet die Maschine, vermutlich infolge eines technischen Defekts, in Brand. Die Mitarbeitenden konnten das Feuer mittels eines vor Ort installierten Feuerlöschers selbst löschen. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr beförderte die Putzmaschine vor das Gebäude. Da zwei Mitarbeitende des Marktes über Beschwerden im Hals klagten, wurden diese vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und wieder entlassen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich neben acht Mitarbeitern noch vier Kunden im Geschäft. Das Gebäude blieb unbeschädigt. Die Höhe des Sachschadens an der Putzmaschine ist noch unbekannt.

