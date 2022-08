Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand zweier Wiesenflächen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 19.45 Uhr geriet eine Wiesenfläche entlang der Aldinger Straße in der Nähe des Skater Parks bei Pattonville in Brand und konnte durch die Feuerwehr Kornwestheim rasch gelöscht werden. Während den Löscharbeiten wurde eine zweite Brandstelle gemeldet, welche sich zwischen dem Freizeitpark und dem Klärwerk befand. Hier war beim Eintreffen das Feuer bereits ausgegangen und die Feuerwehr musste nur noch Nachlöscharbeiten verrichten. Die beiden Brandflächen hatten eine Größe von insgesamt rund 300 Quadratmeter. Bei der Spurensuche konnte an beiden Brandörtlichkeiten Knallkörper aufgefunden werden. Ob diese brandursächlich waren ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Hierzu werden Zeugen gebeten sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel.: 07154 1313-0, zu melden. Eine Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden.

