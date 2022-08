Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 20.00 Uhr gingen bei der Polizei und der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg mehrere Mitteilungen über eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Bewohnerin einer im ersten Obergeschoss liegenden Wohnung zusammen mit ihrer Freundin versucht hatte, Shisha-Kohle mit einem Gaskocher zu entzünden. Hierbei fing ein Plastikteil des Gaskochers Feuer. Die beiden 17-Jährigen wollten anschließend die Flamme mit einer Decke ersticken, die daraufhin ebenfalls zu brennen anfing. Durch den entstandenen Brand wurden außerdem das Fenster und die Innenwand der Küche beschädigt. Eine der Jugendlichen verletzte sich leicht am linken Fuß und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Ebenso die Polizei Ludwigsburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen und ein Rettungswagen.

