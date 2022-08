Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall im Begegnungsverkehr

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 12.15 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße kurz nach dem Kreisverkehr mit der Allmendstraße und der Willy-Brandt-Allee in Sindelfingen ein Unfall zwischen zwei VW. Eine 82 Jahre alte VW Polo-Lenkerin befuhr die Konrad-Adenauer-Straße vom Kreisverkehr kommend. Aus noch unbekannter Ursache geriet sie im weiteren Verlauf auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden 63 Jahr alten VW Up-Fahrer zusammen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Kornrad-Adenauer-Straße im Bereich der Unfallörtlichkeit bis kurz nach 14.00 Uhr voll gesperrt. Es entstanden keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

