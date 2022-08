Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gemarkung Gärtringen: Fahrzeug brennt komplett aus

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet gegen Mitternacht ein 7er BMW im Bereich der Anschlussstelle Gärtringen in Brand. Das Fahrzeug, welches vermutlich durch einen technischen Defekt Feuer fing, brannte komplett aus. Durch das Feuer und den trockenen Untergrund wurden zudem ca. 25 Quadratmeter der anliegenden Grünfläche in Brand gesetzt. Der 25-jährige Fahrzeugführer konnte selbstständig und unverletzt aus seinem Fahrzeug entkommen. Die Autobahn musste aufgrund der Löscharbeiten für ca. 30 Minuten in Fahrtrichtung Singen komplett gesperrt werden, größere Beeinträchtigungen des Verkehrs entstanden aber nicht. Die Feuerwehren aus Ehningen, Gärtringen und Böblingen waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Zur Sachverhaltsaufnahme sowie Verkehrsregelung war die Polizei mit insgesamt vier Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg und des Polizeireviers Böblingen eingesetzt, ein Rettungswagen war vorsorglich an die Einsatzörtlichkeit entsandt worden, wurde aber nicht benötigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell