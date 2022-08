Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Motorrad fährt auf Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr kam es in der Fellbacher Straße in Neckarrems zu einem Auffahrunfall. Eine 69-jährige Seat-Lenkerin befuhr die Fellbacher Straße aus Richtung Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) kommend und wollte nach links in die Remstalstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich schaltete die Lichtzeichenanlage sodann auf Gelb, woraufhin die Frau anhielt. Der hinter ihr fahrende 45-jährige Motorradlenker erkannte die Situation offensichtlich zu spät. In der Folge kam es zur Kollision mit dem haltenden Seat. Der Yamaha-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 69-Jährige blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen entstanden kurzfristige Verkehrsbeeinträchtigungen, die sich im Anschluss an die Abschleppmaßnahmen zügig auflösten.

