POL-LB: Mundelsheim: Illegale Technoparty durch Polizei aufgelöst

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr kam es in der Fellbacher Straße in Neckarrems zu einem Auffahrunfall. Eine 69-jährige Seat-Lenkerin befuhr die Fellbacher Straße aus Richtung Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) kommend und wollte nach links in die Remstalstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich schaltete die Lichtzeichenanlage sodann auf Gelb, woraufhin die ...

mehr