Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 01.30 Uhr wurde durch einen Sicherheitsdienst festgestellt, dass bei einer Firma in der Liebigstraße zwei Türen offenstanden. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes beim Polizeirevier Ludwigsburg wurde das Gebäude umgehend mit fünf Streifenwagenbesatzungen umstellt und mit Unterstützung zweier Polizeidiensthunde durchsucht. Hierbei konnte festgestellt werden, dass unbekannte Täter ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgehebelt hatten und so in die Firma eingedrungen waren. Im Gebäude konnten keine Personen mehr festgestellt werden, da die Täter wohl bereits vor Eintreffen der Polizei geflüchtet waren. Ob sie hierbei Diebesgut bei sich hatten ist bislang noch unbekannt. Ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell