POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Warstein-Mühlheim (ots) - Am Montag, um 01:28 Uhr, meldete eine Zeugin, dass ein unbekannter Täter sich an einem Eierautomaten an der Möhnestraße zu schaffen machte. Ein kurz danach eintreffender Streifenwagen bemerkte einen Seat der sich ohne Licht mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernte. Das Fahrzeug flüchtete in Richtung Haarhöfe und konnte den Streifenwagen zunächst abhängen indem er quer über die Felder fuhr. Durch weitere hinzugezogene Kräfte konnte ...

