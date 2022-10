Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Verkehr

Kreis Soest (ots)

In der vergangenen Woche beteiligte sich der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Soest an einer Europaweiten Kontrollaktion. Dabei ging es um die Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs. An vier Kontrolltagen wurden 42 Fahrzeuge und 62 Personen überprüft. Ein 66-jähriger Lkw-Fahrer aus Hagen hatte zwei Mitfahrer, obwohl sein Fahrzeug insgesamt nur zwei Sitzplätze hatte. Die dritte Person reiste im Bett der Fahrerkabine mit. Neben massiven Verstößen gegen die Lenk-und Ruhezeiten sowie das Arbeitszeitgesetz war auch die Ladungssicherung mehr als mangelhaft. Das entsprechende Bußgeld dafür dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Zwei Punkte in Flensburg kommen noch dazu. Ein 40-jähriger Mann aus Werl zog mit seinem Lkw eine überdimensionale Bierbude. Diese war zu breit und zu hoch für den Straßenverkehr. Er musste vor Ort Teile abbauen um weiterfahren zu können. Insgesamt wurden 50 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben und 18 Verwarngelder verhängt. Solche Kontrollen sollen sichtliches Zeichen dafür sein, dass die Polizei entsprechende Vorschriften überprüft und auch ahndet. "Schwere Verkehrsunfälle passieren oft durch die Missachtung von Vorschriften. Das wollen wir nach Möglichkeit verhindern", so Ludger Nolte, Leiter des Verkehrsdienstes der Polizei m Kreis Soest. (lü)

