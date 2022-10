POL-SO: Firmeneinbruch

Lippstadt (ots) - Am Sonntag, um 19:57 Uhr, löste die Alarmanlage eines Telekommunikationsgeschäftes an der Erwitter Straße aus. Ein unbekannter Täter hatte mit einem Stein eine Scheibe eingeschlagen um in den Laden zu gelangen. Hier entwendete er ein "Dummy-Handy". Das Überwachungsvideo zeigt einen männlichen Täter mit dunkler Kapuzenjacke und dunkler Jogginghose mit seitlichen Reflektorstreifen. In das Geschäft war bereits in der letzten Woche einmal eingebrochen ...

mehr