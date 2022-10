Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Automatenknacker gestellt

Warstein-Mühlheim (ots)

Am Montag, um 01:28 Uhr, meldete eine Zeugin, dass ein unbekannter Täter sich an einem Eierautomaten an der Möhnestraße zu schaffen machte. Ein kurz danach eintreffender Streifenwagen bemerkte einen Seat der sich ohne Licht mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernte. Das Fahrzeug flüchtete in Richtung Haarhöfe und konnte den Streifenwagen zunächst abhängen indem er quer über die Felder fuhr. Durch weitere hinzugezogene Kräfte konnte der Pkw am Windweg, nördlich der Haarhöfe aufgefunden werden. Im Auto saß ein 29-jähriger Lippstädter der mit zur Wache genommen wurde. An dem Auto waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Ein gleichzeitig eingesetzter Polizeihubschrauber meldete eine Person, die nahe des aufgefundenen Fahrzeugs unterwegs war. Auch diese Person konnte angetroffen werden. Ob der 28-jährige Mann aus Warstein etwas mit der Tat zu tun hat, muss noch geklärt werden. Der Seat wurde sichergestellt. An dem Automat gab es Beschädigungen, er wurde jedoch nicht gänzlich aufgebrochen. Ob der Täter für weitere ähnlich gelagerte Automatenbrüche in Frage kommt, muss noch ermittelt werden. (lü)

