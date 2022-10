Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auftakt der Lippstädter Herbstwoche

Soest (ots)

Der Auftakt zur Lippstädter Herbstwoche verlief aus polizeilicher Sicht nicht ganz so friedlich wie erhofft. Insgesamt wurde die Polizei im Zeitraum von Samstagabend, 18.00 Uhr bis Sonntagmorgen 06.00 Uhr, zu 16 Einsätzen gerufen. Die meisten Einsätze stellten sich dabei als Streitigkeiten dar. Durch geführte Bürgergespräche konnten sie in der Regel geschlichtet werden. Bei vier Einsatzanlässen kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Besuchern der Kirmes. Hier wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt und diverse Platzverweise ausgesprochen. Gegen 21.55 Uhr ersuchten die Mitarbeiter der Stadt Lippstadt um Unterstützung der Polizei bei der Durchsetzung ihrer Maßnahmen an einem Stand auf dem Kuhmarkt. Hier widersetzten sich die Mitarbeiter des Standes sowohl den Maßnahmen der Mitarbeiter der Stadt Lippstadt, als auch den Maßnahmen der Polizei. Die Einsatzkräfte wurden hier äußerst massiv attackiert. Erst unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz so schwer verletzt, dass er vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden musste und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert wurde. Gegen die Mitarbeiter des Standes wurden Strafverfahren in Form von Strafanzeigen eingeleitet. (AG)

