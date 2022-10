Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Geseke (ots)

Am Freitag kam es gegen 17:20 Uhr auf der Erwitter Straße (B1), zwischen Geseke und Erwitte, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 30-jährige Gesekerin befuhr die Erwitter Straße mit ihrem Mitsubishi in Richtung Erwitte, als diese bis zum Stillstand abbremste, um nach links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Ein 29-jähriger Mann aus Anröchte befand sich mit seinem Ford hinter dem Pkw der 30-jährigen Frau und übersah, dass diese abgebremst hatte. Daraufhin fuhr der 29-jährige der Frau aus Geseke bei voller Fahrt auf und schob in diesem Zuge den Pkw der Gesekerin in den Gegenverkehr. Im Gegenverkehr kam es dann erneut zu einer Kollision zwischen dem Pkw der 30-jährigen Gesekerin und dem Mazda einer 49-jährigen Frau aus Erwitte. Diese hatte die Erwitter Straße in Fahrtrichtung Geseke passiert. Der Unfall ereignete sich ca. 200 Meter hinter dem Ortsausgangsschild in Geseke. Durch den Verkehrsunfall wurden alle Unfallbeteiligten schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme wurde die Erwitter Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (nr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell