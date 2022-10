POL-LWL: Brand im Ludwigsluster Krankenhaus - Gutachter geht von Brandstiftung aus

Parchim (ots) - Nach einem Streit unter Minderjährigen am Montagabend in Parchim sollen zwei jugendliche Tatverdächtige einer 13-Jährigen das Smartphone geraubt haben. Bei diesem Vorfall in der Putlitzer Straße soll die 13-Jährige von einem der beiden Verdächtigen auch geschlagen worden sein. Als das Opfer und weitere jugendliche Zeugen die flüchtigen Täter ...

mehr