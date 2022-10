Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Raub und Körperverletzung unter Minderjährigen

Parchim (ots)

Nach einem Streit unter Minderjährigen am Montagabend in Parchim sollen zwei jugendliche Tatverdächtige einer 13-Jährigen das Smartphone geraubt haben. Bei diesem Vorfall in der Putlitzer Straße soll die 13-Jährige von einem der beiden Verdächtigen auch geschlagen worden sein. Als das Opfer und weitere jugendliche Zeugen die flüchtigen Täter verfolgten, warf einer der beiden Tatverdächtigen das geraubte Smartphone weg. Der zweite Verdächtige soll dann Pfefferspray in Richtung der 13-Jährigen eingesetzt haben, wodurch das Opfer eine Augenreizung erlitt. Anschließend flüchteten die beiden noch unbekannten Tatverdächtigen, die den Aussagen zufolge ebenfalls minderjährig gewesen sein sollen. Zu ihnen geht die Polizei bereits ersten Hinweisen nach. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung auf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell